港超聯　起孖奪POM　巴杜姆談前4之爭

港超聯球隊東方周日（16日）於「中銀人壽香港超級聯賽」，作客青衣運動場以3比0擊敗晉峰，成功於積分榜升上第5位。今場梅開二度的巴杜姆（Victor），賽後被選為全場最佳球員（POM），今季各項賽事入球數增至12球，這位西班牙前鋒希望繼續為東方爭取入球，並談到對聯賽前4之爭的看法。

力爭在聯賽重返第4位的東方，今場面對晉峰，有主力前鋒巴杜姆挺身而出，上半場單騎闖關，推入禁區起腳得手，換邊後再接應孫銘謙的傳中，為東方埋齋，繼2月對香港U23之後再次梅開二度，兼第二次獲選為POM，賽後巴杜姆也分享到當下心情：「為球隊感到開心，我哋需要繼續奮鬥，希望達成以積分榜第4名衝線嘅目標。」對於如何達成這個目標，Victor表示：「我哋需要專注做好自己，相信Chino（主教練盧比度），球隊現時運作良好，跟住就係努力贏晒餘下聯賽賽事。」

東方聯賽征途進入最後之路，作為球隊主力射手的Victor似乎愈踢愈有信心，他表示清楚知道自己該如何幫助球隊：「我希望保持呢個好狀態，聯賽仲未完，我需要繼續入波。」東方即將於下周中「賽馬會菁英盃」4強面對理文，巴杜姆認為今場勝仗，有助球隊準備下場大戰：「有信心迎接對理文嘅4強戰同決賽。」