創造17球　阿辛斯奧有望續約4年

皇家馬德里喺周日(16日)凌晨西甲，作客以2比0擊敗卡迪斯，馬高阿辛斯奧又入波，呢位27歲西班牙國腳今季已經為「銀河艦隊」創造17個入球，表現非常搶鏡，由瀕臨離隊，到依家有望獲續約4年，踢出人生逆轉勝。

馬高阿辛斯奧將於6月底約滿，據悉佢要求加薪1倍，由現時稅後350萬歐元(1,265萬港元)年薪，增加至700萬歐元(2,530萬港元)，否則唔續約。皇馬方面曾對於呢位翼鋒「獅子開大口」有所保留，一度打算放棄佢，因此傳出阿仙奴、利物浦、AC米蘭，甚至巴塞隆拿都有意簽入馬高阿辛斯奧。

馬高阿辛斯奧用行動證明身價，今季各項賽事，即使僅為皇馬上陣1,494分鐘，但創造17個入球，包括射入10球及7次助攻，換言之平均88分鐘創造1球。其中歐聯8強首回合對車路士，佢後備上陣僅3分鐘就入波，為皇馬鎖定2比0勝局。

皇馬管理層改變主意，認為必須全力留住馬高阿辛斯奧，願意向佢開出4年高薪合約，證明踢好波有好報。

今場西甲，除咗馬高阿辛斯奧入波之外，後衞拿祖費南迪斯亦射入1球靚波，洛迪高高斯8次成功扭過對手，「銀河艦隊」火力全開，嚟緊周三(19日)凌晨歐聯8強次回合作客車路士，有力再下一城。