費度：「洛城打吡」FC洛杉磯睇高一線

洛杉磯銀河開季至今6場聯賽未嘗一勝，入球數字只得3球。正所謂屋漏偏逢連夜雨，杜格拉斯哥斯達於上輪以0比3負侯斯頓戴拿模的聯賽中，更加愚蠢地於第97分鐘領紅，而另一球隊領袖馬田卡沙利斯亦同樣取得一面紅牌被遂。這亦導致查維亞靴南迪斯的壓力倍增，不過他已經是球隊唯一有能力挺身而出並交出好表現的球員了。如果他能夠在攻擊時跟加斯頓保格文及列基佩治作出串連的話，我相信他們能夠為對方防線帶來煩惱。

然而，無論洛杉磯銀河於進攻上有多好的演出，我認為他們的防線難以招架FC洛杉磯的進襲，對方如今絕對是一部勝利機器，往往都能夠在大賽中保持良好的心態及交出好表現。

丹尼斯布安加近3場各項賽事的比賽中一共攻入5球，看來今仗將會繼續發揮出領軍的作用。他將會信心十足迎接今場比賽，特別是考慮到洛杉磯銀河的防線最近表現弱不禁風。

FC洛杉磯周中出戰了中北美洲冠軍盃的賽事，所以有可能為他們帶來影響，但我認為領隊卓雲杜路輪換調配得宜，成功令球員保持良好狀態。對洛杉磯銀河來說，最佳的賽果將會是和局收場，雖然我認為他們會有入球進帳，但FC洛杉磯陣中一眾主力球員近況相當好，所以他們今仗將可作客獲勝而回。