曼聯贏森林前4穩陣　安東尼獲封「新洛賓」

曼聯爭入英超前4目標邁進一大步！周一(17日)凌晨賽事，傷兵滿營嘅曼聯憑安東尼馬菲奧斯1射1傳，作客2比0輕取諾定咸森林，依家領先第5位嘅熱刺6分兼踢少1場，前4席位相當穩陣。曼聯領隊坦哈格賽後大讚「安一招」已經夠殺，大有荷蘭名將洛賓嘅影子。

喺拉舒福特、華拉尼、利辛度馬天尼斯等主力接連受傷下，曼聯今場變陣出擊，包括將右閘達洛治改踢左閘。「紅魔鬼」今場攻勢不斷，32分鐘安東尼馬迪爾射門被撲出，安東尼及時趕到「執雞」射入；曼聯之後多次埋門都逃唔過基羅拿華斯五指關，直到76分鐘安東尼推入中路，交出靚直線畀入楔達洛治射入，助曼聯贏2比0完場。

由於紐卡素、熱刺今輪聯賽都輸波，曼聯贏波後得以喺呢場前4爭奪戰中彈出，依家喺踢少1場下，仍然領先第4位嘅紐卡素3分、拋離第5位嘅熱刺6分，優勢已經確立。曼聯下場聯賽將會作客近況低迷嘅熱刺，如果贏埋就幾乎可以開定香檳。

巴西翼鋒安東尼打破自己14場聯賽入球荒，佢經常被球迷批評「死左腳」，每次拎波只係得扣入中路一招，不過坦哈格就力撐愛將咁踢冇問題：「安東尼隻右腳都OK，佢都可以落底線，不過入中路威脅更加大，就好似洛賓咁，好多球迷都話佢只得一招，但呢一招就勁到冇人擋得住！當然識多幾招會更加難防，但安東尼同樣可以加強自己擅長嘅嘢，我支持佢繼續咁踢。」