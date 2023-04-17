涉「打假波」事件　CBA取消兩隊參賽資格

中國男子籃球職業聯賽（CBA）上周五（14日）被指發生「打假波」事件，江蘇蘇州肯帝亞隊在對戰上海久事隊的比賽最後時刻，連續出現5次低級失誤，最終輸掉比賽，引發球迷質疑。CBA紀律與道德委員會周一（17日）公布，認定兩隊消極比賽情況屬實，取消兩隊2022至2023賽季比賽名次及參賽資格，以及各罰款500萬人民幣（約571萬港元）。中國籃球協會主席姚明對事件感到痛心，強調「對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力」，告誡要吸取事件教訓，以免重蹈覆轍。

在上周五的賽事中，蘇州肯帝亞隊在比賽剩餘1分36秒時仍手握4分領先優勢，卻突然連續出現5次失誤（Turnover），包括底線發球、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被對手搶斷，硬生生讓上海久事隊連得10分，最終以104比108輸掉比賽。比賽結束後，網上罵聲一片，「假球」一詞瞬間成為第一熱搜詞，球迷幾乎一致認為兩隊「打假波」，涉及賭球，或幕後交易。

兩隊本季參賽資格遭取消，令原定於周一深圳馬可波羅隊與上海久事隊之間的系列賽不再進行，深圳馬可波羅隊自動晉級半決賽。此外，上海久事隊主教練李春江及蘇州肯帝亞隊主教練李楠，分別被取消5年及3年教練員資格。江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑、上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生，分別被限制從事與籃球相關的活動5年及3年。