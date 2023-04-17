羅拔臣世錦賽顯霸氣　轟兩Cue146史上第1人

力爭再嚐世界冠軍滋味的「墨爾本機器」羅拔臣，周日（16日）在桌球世錦賽盡顯氣勢，輕鬆淘汰中國的吳宜澤，並於克魯斯堡劇院轟出兩Cue146，成為桌球史上第1人。

羅拔臣在首輪比賽對戰19歲的中國新星吳宜澤，狀態超強，以10比3輕取對手晉級；這位2010年世界冠軍得主今仗轟出4桿「破百」，當中包括在第11及13局轟146度，很有機會贏得今屆比賽的一桿最高度數獎。值得一提，至目前為止世錦賽史上僅6次在克魯斯堡「聖殿」出現一Cue146度，而羅拔臣更是首位於單場比賽出現兩桿146的球手。

「這是我在這裡發揮最好的一次，遇到不同類型的球手會令你的表現都有改變，他（吳）是一位攻擊型的球手，令戰局處於開放局面，我一直跟自己講要做好準備，表現最佳，今天都可以做到了。」41歲的羅拔臣將面對爆冷淘汰「機長」卡達的威爾斯球手鍾斯，而卡達也成為今屆賽事首位被篤走的種子球手；世界排名52的鍾斯是以10比6力挫卡達，躋身次圈。

至於衞冕冠軍兼「世一」的奧蘇里雲，在首圈輕鬆以10比7擊敗中國的龐俊旭，向爭取破歷史的8冠夢繼續進發。