比堤：列斯紅軍皆「大」歡喜

平心而論，我認為利物浦如今難以打入前4位置，所以他們定要全力爭取歐霸盃參賽資格，總算能夠在今季取得一些成績。

壞消息是紅軍今仗將要再次作客比賽，而他們今季的作客表現相當差勁。不過，好消息是路爾斯戴亞斯受傷了一段長時間後終於復出。他是一位充滿活力的球員，能夠在一對一的情況下擺脫對手，而且力量充沛及個人技術出眾，所以他將可以為不穩的前線攻擊帶來朝氣。

路爾斯戴亞斯復出首戰，領隊高普或許會讓他以後備姿態登場，我預期穆罕默德沙拿及加普將十分期待可以衝擊列斯聯的防線，事關對手上輪聯賽面對水晶宮時一共失了5球。我肯定羅拔圖法明奴於上輪聯賽硬撼阿仙奴攻入扳平入球後，將渴望今仗可以再下一城，取得入球。

明顯地，如果列斯聯能夠成功護級的話，主場的成績至為關鍵，因為他們於艾蘭路球場一共取得20分，相反作客卻只得9分，但他們定要在上周大敗給水晶宮一戰中復甦過來，以好表現報答主隊球迷的支持。

我相信前線的班福特及洛迪高有能力為利物浦的防線帶來問題，積夏里遜將會在右路為球隊擔當提供創造力的角色，而門將梅斯利亞也十分重要，球隊能否於主場取得分數，就要看他的表現如何，事關他每場比賽都會面對對方多次射門。今場賽事舉足輕重，我預計將會出現多個入球，最終雙方握手言和，各得1分。