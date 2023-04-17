港殘疾人羽隊巴西賽豐收　朱文佳穿金掛銀

朱文佳(左二)於巴西殘疾人羽毛球國際賽2023男子SH6級單打封王。（相片由香港傷殘人士體育協會提供）

巴西殘疾人羽毛球國際賽周日（16日）在聖保羅結束，港隊此行奪得1金2銀1銅，其中朱文佳於單打及雙打賽事均奪牌而回。

朱文佳於男子SH6級單打小組賽不失一局兩勝晉級，16強賽以13:21、21:19、21:15淘汰泰國球手Natthapong MEECHAI，8強賽以19:21、21:14、21:17勝印度球手Sivarajan SOLAIMALAI，再於4強賽以17:21、21:18、21:15勝英國對手Krysten COOMBS。決賽面對東道主球手Vitor TAVARES，朱文佳先失一局20:22下，連贏兩局以21:12、21:11反勝封王。

陳浩源於男子WH2級單打小組累積兩勝，以小組首名晉級，16強賽以21:1、21:7擊敗阿根廷球手Amilcar Sebastian ROBLEDO，８強賽以21:12、21:13淘汰瑞士球手Luca OLGIATI，準決賽以21:16、21:7勝南韓對手YU Sooyoung，惟於決賽以17:21、10:21不敵日本的東京殘奧金牌得主梶原大輝，取得銀牌。

雙打賽事方面，朱文佳夥拍蔡詠琪出戰SH6級混合雙打，於小組賽3戰全勝晉級，8強賽以21:5、21:10輕取智利及中華台北組合，4強賽面對秘魯組合先失一局19:21，及後以21:15、21:8反勝對手晉級，惜決賽面對印度組合以11:21、17:21落敗，為港隊增添獲得一面銀牌。

蔡詠琪及林貞榕於SH6級女子雙打小組賽以兩勝一負出線，四強賽面對美國及埃及組合以8:21、7:21落敗，於不設季軍戰下，獲得銅牌。