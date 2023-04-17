3月份「最佳金球」：理文後衞徐宏傑

理文後衞徐宏傑憑3月12日，假青衣運動場作客4球擊敗晉峰的「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，於90+6分鐘在禁區頂罰球勁射破網，成為Hanstti Soccer 3月份「最佳金球」得主。

當時已經領先3球的理文，補時階段在禁區頂極佳位置博到罰球，最終由出任中堅的徐宏傑勁射破網，成功為球隊「埋齋」，兼攻入職業生涯首個罰球，難怪「傑仔」至今仍然相當回味：「練波嗰陣都有專登練，而自己射之前就先留意對方門將企位，再睇吓射邊個方向，然後把心一橫抽埋去，好好彩個效果符合預期。」「傑仔」又不忘感謝所有投票支持自己的球迷，對於能夠在取得入球之餘，再獲個人獎項，感到十分開心。

「傑仔」近年不僅防守穩健，後上助攻能力亦大幅提升，他坦言自加盟理文後，在「陳Sir」（前理文主教練陳曉明）、「達Sir」（現任理文暫代主教練曾昭達）提點下，進攻上明顯更加放膽，而今次獲獎對自己亦屬於一份肯定，盼望之後能夠繼續進步：「身為防守球員，做好防守當然係首要目標，但自己都想變得更全面同平衡，喺進攻方面愈嚟愈好，入球陸續有嚟！」

3月份「最佳金球」得主徐宏傑，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志）

11月份‧汪雙財（港會）

12月份‧亞當貝利（港會）

1月份‧費利浦薩（晉峰）

2月份‧費查（港會）

3月份‧徐宏傑（理文）