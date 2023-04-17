攻強守弱　紅軍轟「列」做大事

今晚英超獨腳戲，列斯聯主場火併利物浦。列斯聯防守曳爆，但為搶分護級必定放手一搏；「紅軍」今季入波雖多，可惜防守欠穩始終係致命傷，預料雙方會合演入球騷，3.5球大盤乃明智之選。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

目前護級水深火熱嘅列斯聯，上輪慘負水晶宮1比5，佢哋初段原本好哋哋，更憑箭頭班福特先開紀錄，點知完半場前被追和後，下半場心急贏波將防線壓得太前，頻頻畀水晶宮打反擊針針見血，咁樣輸咗場「6分波」，都幾打擊士氣。

列斯聯搶分放手一搏

列斯聯依家護級形勢未許樂觀，未計尋日賽果，只比降班區多兩分，仲要為搶分而努力，而且佢哋今季聯賽所獲嘅29分中，有20分係嚟自主場，明顯靠主場搵食，倒不如豁出去同對手鬥攻，分分鐘有意外驚喜。

利物浦上輪主場落後兩球劣勢下踢番場爭氣波，最終逼和榜首阿仙奴2比2，熱血到暈。「紅軍」今季防線欠穩，華基爾雲迪積克水準下滑，祖爾麥迪比亦年事已高，雖然聯賽攻入50粒，但亦失咗35球，明顯攻強守弱。而且佢哋作客靠唔住，聯賽15場作客贏得3場，當中輸咗8次。睇番列斯聯近5仗有4次開4球或以上，捧3.5球入球大更為上算。