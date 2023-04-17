艾納斯開世界第1薪酬　邀施丹出山

沙特豪門艾納斯炒咗魯迪加西亞後，暫時未搵到新主帥，西媒報道，該隊準備開出一份2年1.2億歐元(約10.3億港元)嘅超級合約，邀請休息接近2年嘅施丹出山執教。

報道指，沙特足球有個龐大計劃，希望招攬50名頂級球員，以及世界級主帥前來，今年初簽入C朗係計劃重要一環，下個目標係邀請施丹到沙特執教，同C朗合作。

現年50歲嘅施丹，在2016至2018年執教皇馬，期間與C朗一齊實現歐聯3連霸，施丹已經接近2年冇教波，佢一直希望接手法國隊，但係法國隊在世盃獲得亞軍之後，同迪甘斯續約至2026年，施丹短期內執教法國隊嘅願望無法實現，可以做住其他嘢先。

艾納斯開出2年1.2億歐元嘅天價條件，如果施丹答應出山，將成為世界最高薪主帥，超越3400萬歐元嘅施蒙尼、2240萬歐元嘅哥迪奧拿、1780萬歐元嘅高普同1100萬歐元嘅安察洛堤。

除咗施丹，摩連奴都係艾納斯目標，條件同樣係2年1.2億歐元，皆獲得C朗同意。