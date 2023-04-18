4大神鋒齊發威　利物浦狂勝列斯聯

周二(18日)凌晨英超上演入球騷，利物浦作客以6比1狂勝列斯聯，結束連續5場比賽不勝頹勢，紅軍鋒線火力全開，4位射手加普、穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、達雲紐尼斯都有波入，其中沙拿更以107球，超越名宿科拿，成為英超史上用左腳入波最多嘅球員。

利物浦3月初大炒曼聯7蛋後，一度陷入連續5場不勝困局，包括英超2和2負及歐聯16強次回合輸畀皇馬。不過，紅軍近期狀態有改善，上仗英超逼和榜首阿仙奴2比2，今仗對住護級球隊列斯聯，更加大開殺戒，35分鐘由加普入波打開紀錄。

僅過4分鐘，穆罕默德沙拿勁射入網，呢個入波別具意義，因為係佢第106次喺英超賽事用左腳入波，正式超越利物浦傳奇射手科拿，成為英超「左腳王」。

換邊後，列斯聯迅速由史尼斯泰拉建功追至1比2，但阻唔住利物浦強攻，迪亞高祖達為紅軍射成3比1，呢位今季大部份時間養傷嘅葡萄牙國腳終於開齋。其後沙拿再入1球，將英超左腳入波紀錄增加至107球。

跟住迪亞高祖達凌空抽射入網，同沙拿一樣梅開二度，加上後備上陣嘅達雲紐尼斯射成6比1，紅軍終於贏番場漂亮勝仗。

值得一提，養傷半年嘅路爾斯戴亞斯今仗後備上陣復出，意味利物浦鋒線球員終於齊腳，對於紅軍搶分，爭奪下季歐洲賽資格大有幫助。