「氣袋」基普喬蓋倒灶　波士頓賽跑出最差時間

世界紀錄保持者兼兩屆奧運金牌得主的肯尼亞名將基普喬蓋，周一（17日）生涯首次在波士頓馬拉松賽亮相，僅以第6名完成，令跑迷大跌眼鏡，更跑出職業生涯最差時間；而其同胞卓比（Evans Chebet ）則成功衞冕男子組冠軍。

38歲的基普喬蓋自2020年10月後首次在馬拉松賽亮相，成為焦點之一，然而這位在17個大型馬拉松賽贏了15個的世界氣袋，以2小09分23秒完成，這是他生涯跑出的最差成績，最終排名第6。基普喬蓋今次被視為奪標大熱，而他於去年9月在柏林馬拉松，以2小時01分09秒奪冠，更將原本的男子世界紀錄提高了30秒。

基普喬蓋一直希望可以包攬馬拉松六大滿貫的錦標，他過去曾10次奪冠，包括1次芝加哥、4次倫敦、4次柏林及1次東京馬拉松，惟欠波士頓及紐約，而這次也是他生涯首次參戰波士頓馬拉松。

今年是波士頓第127屆賽事，也是2013年在比賽期間發生爆炸後10周年，吸引大批跑手及觀眾支持，而上屆男子冠軍肯尼亞的卓比以2小時05分54分成功衞冕，也是15年來首位連奪兩屆錦標的跑手。