皇馬早段大意易失波　車仔搶攻博先入球

歐聯8強次回合，被迫到牆角嘅車路士主場迎戰皇家馬德里。首回合落後0比2嘅車仔，近期已經跌落谷底，今仗係佢哋今季剩低賽事唯一目標，主場必定瘋狂搶攻求創造奇迹。皇馬雖然實力強橫，但歐聯作客表現慢熱，經常早段大意失波，畀車路士先偷雞唔出奇，車路士「第一隊入球」值得一博。（Now 643周三凌晨3時直播）

車路士今季無論陣容定領隊都不斷轉變，只可惜愈變愈差，自從林柏特回巢領軍後，球隊已錄得3連敗，爭奪下季歐洲賽資格機會相當渺茫，今場基本上係球隊餘下唯一「有意義」嘅賽事，無論晉級難度有幾大，一班球星都必拚無疑。

林柏特上任後力圖改變，改踢4後衞陣式明顯係想加強進攻，前線採取更簡單直接嘅踢法，利用梅迪歷、史達寧、祖奧菲歷斯等球員嘅速度製造埋門，上仗聯賽對白禮頓雖然輸波，但總算打破入球荒，相信有助提升球隊進攻嘅信心。

皇馬拎住兩球優勢，心態上難免較為保守，佢哋喺歐聯作客經常早段失魂，16強作客利物浦大勝5比2，但就喺開賽14分鐘內連失兩球；分組賽作客RB萊比錫同樣喺頭20分鐘內被轟兩粒，最後先反勝3比2，近3場歐聯作客全部先失波，今仗隨時被車路士先拔頭籌。