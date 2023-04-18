簡斯路面臨被退貨 或焗返曼城向哥帥道歉

祖奧簡斯路因為同曼城領隊哥迪奧拿不和，喺1月冬季轉會市場被外借去拜仁慕尼黑，但呢位28歲葡萄牙國腳並未獲拜仁新帥杜曹重用，更被指操練時發脾氣，大力踢走個波發洩不滿。據悉拜仁無意今夏買斷祖奧簡斯路，意味佢可能焗住返曼城，向哥帥道歉「跪求」原諒收留。

杜曹執教拜仁踢5場比賽，祖奧簡斯路僅有3場踢正選，其中1場仲係德國盃，反而2場大戰分別德甲對多蒙特，以及歐聯8強首回合作客曼城，簡斯路只能擔任後備，似乎得唔到杜曹信任。

德國《圖片報》指祖奧簡斯路現時喺拜仁隊內，鬱鬱不得志，早前操練時獨坐一角，冇同任何人交談，練波期間疑似發脾氣，突然無故大力踢走皮球。

葡萄牙《球報》分析指祖奧簡斯路性格比較孤癖，同拜仁豪邁文化格格不入，至今仍然未能適應環境，佢傾向外借期滿後，重返曼城，但就需要先向哥迪奧拿賠罪。

不過，盛傳哥迪奧拿冇打算收番祖奧簡斯路，如果拜仁今夏唔買斷呢位能夠勝任左右二閘嘅「全能戰士」，就會將佢出售去其他球隊，其中皇馬有意接貨，祖奧簡斯路下季隨時戰轉西甲。