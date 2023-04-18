奧森漢復出　拿玻里大軍圍攻Ａ米

歐聯8強次回合，拿玻里主場再戰AC米蘭。首回合A米贏1比0，亦係佢哋近期第2次擊敗拿玻里，今仗只要保住唔輸就可以晉級，至於拿玻里就冇得保留，今場為收復失地肯定狂攻，佢哋主場有績可尋，今屆4場歐聯主場全開3球或以上，2.5球入球大乃不二之選。（Now 644周三凌晨3時直播）

拿玻里意甲奪冠在望，領先次席拉素14分，捧盃只係時間問題，可以專心歐聯戰線，最重要係主力前鋒域陀奧森漢已傷愈，上仗意甲對維羅納被安排後備上陣，令鋒線回復銳利，球隊近期冇咗呢位尼日利亞箭頭，兩次對A米都落敗，今次有番佢就唔同講法，但由於中堅金玟哉同中場森保安古沙停賽，後防唔夠穩陣，加上前線掛住搶攻，後邊好大機會失波。

AC米蘭近期連續兩次擊敗拿玻里，今仗再戰有一定心理優勢，佢哋近期並無傷兵，可以夫添出擊，幾位攻擊球員伊斯美賓拿沙、拉菲爾利亞奧、巴謙戴亞斯都曾攻破對手大門，今場充滿信心爭取入球，上仗A米喺意甲留力之下，同博洛尼亞踢成1比1，明顯為今場做定準備，加上次回合雙方再無保留，隨時上演入球騷。