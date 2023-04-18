華法爾世錦賽淘汰小丁　將撼奧蘇賽前極挑釁

伊朗「一哥」華法爾周一闖入世錦賽次圈，將與衞冕冠軍兼「世一」的奧蘇里雲合演話題大戰，他更豪言唔怕被奧蘇復仇，並直言「他的確是傳奇，但要是瞓覺時才是一個好人。」賽前已經充滿火藥味。

近年表現搶鏡的華法爾周一在世錦賽首圈以10比6淘汰中國的丁俊暉，他賽後坦言小丁是一個值得尊重的人，不過，對於下仗對手奧蘇里雲就亳不客氣再次攻擊。

世界排名23位的華法爾賽後被問到下仗再對「火箭」時坦言：「他的確是這項運動的傳奇，但他只是瞓覺時才是一個好人，對呀，我看他瞓覺時是一個非常好的人，你明我的意思，我們將有一場精彩的比賽，我無什麼損失，即時我輸13比0也無所謂，起碼我唔怕他。」華法爾與奧蘇里雲的恩怨早於去年世錦賽已結下，華法爾曾揚言奧蘇里雲常詐傷，並且對這項運動不太有利，更籲這位7屆世界冠軍退役；而其他奧蘇里雲曾反擊認為華法爾要「學識安靜」。

華法爾與奧蘇里雲過去三次碰頭，而最近一次在2022年德國大師賽外圍賽，當時華法爾贏5比0，「當5比0時我有點難過，但另方面又高興，因為證明了自己的實力，奧蘇里雲不會忘記的，要像個男人，不要打心理戰，不要不尊重我，要知道有7、8千萬伊朗人在睇我打波，現在奧蘇里雲是我的對手，如果我想成為世界冠軍，就必須站在他面前。」

他在訪問中最後還說了一句：「大家準備定爆谷！」比賽將於周五上演，採25局13勝制。