希亞路：銀河艦隊拆「車」晉級

我認為皇家馬德里於8強首回合中，展示出跟車路士在質素上的巨大差距，其實他們本應可以取得比2比0更大的領先比數。

皇馬其中一個最強勁之處，是他們是一支攻守十分平衡的球隊。一如以往，首回合雲尼斯奧斯祖利亞以左翼身份正選上陣，而洛迪高高斯則於右路後備登場，兩位球員的速度，為車路士帶來很多問題。今場在作客環境下，我預計他們的高速將會在反擊時製造很大威脅。

另外，銀河艦隊除了邊路充滿危險性，他們陣中亦有莫迪歷及卻奧斯兩位世界級中場老將坐鎮，並控制著中場的比賽節奏。今仗作客史丹福橋球場，教練安察洛堤有機會以曹亞文尼正選上陣，加強中場活力。但無論如何，我的舊東家中場的實力的確是相當強勁。

相比下，車路士球員級數看來有明顯的分別，我認為部份原因是球隊經常換帥，此外亦要歸咎於管理層同時引入太多新球員，導致球隊未能成型。

不過，藍戰士陣中仍然有多位具級數的球員能夠上陣，防守方面有堤亞高施華，中場則有安素費南迪斯及尼高路簡迪，前線亦有祖奧菲歷斯。奈何他們缺乏串連，整體發揮未如理想，門前把握力亦欠奉。

皇家馬德里會後悔首回合沒有多取更多入球嗎？的而且確，如果車路士能夠於比賽初段取得入球的話，將可帶來一些緊張時刻，但我認為，銀河艦隊的實力始終較高，今仗將可贏波凱旋而歸。