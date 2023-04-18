協恩全力衞冕Panasonic籃球賽　上下同心不留憾

Panasonic學界籃球邀請賽2023將於5月18日至21日強勢回歸，衞冕的協恩中學經抽籤後於W組先遇上滙基書院（大坑東）及拔萃女書院，爭奪小組一個出線4強名額。球隊的目標是繼續秉持「協力同心」的隊際精神，勇往直前，她們深信無論技術如何高超，團魂還是比賽中最重要的一環。

協恩中學今年在九龍區D1學界封后，精英賽決賽更展現王者實力，全場壓迫守得對手大亂陣腳，進攻上亦「點點開花」，每個位置均大派用場，終以90比39大勝林大輝中學，實現8連霸。今屆協恩依然人腳齊整，加上「餓波」三年，眾將爭勝決心比以往更盛，展現「1＋1大於2」之威力。

「學界決賽第二次對滙基，賽前分析了對手主力哪隻手較強，喜歡投籃還是剷籃，最後整體防守、補位都有改善，見到訓練成果。」隊長姚采芸說，球隊每一場都會認真準備，為備戰精英賽，籃球隊亦在學校舉辦6日5夜的訓練營，一班女生住在校舍，「日練夜練」。「每日3課，每日差不多練9小時，好累、好辛苦，但好開心！」

她稱訓練營之後，球隊變得更加團結，「Panasonic賽希望發揮得最好，改掉慢熱的弱點，讓中六生不留遺憾。目標是一起進步，一起贏。」協恩想說的是：「不只是學界，更是協力同心。」

協恩中學籃球隊

教練：任明敏、陳嘉汶

隊員：甘梓澄、盧嘉嵐、麥允祈、崔泳琳、何樂心、吳貞靜、黃雅婷、盧海瑤、毛凱欣、陳詠琛、李佩沛、姚采芸、李心悅、陳考悠

本學年成績：九龍區D1冠軍、精英賽冠軍