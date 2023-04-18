港甲　中西區挫沙田　冠軍在望

港甲於剛過去的周日（16日）上演第24周賽事，當中沙田與榜首中西區合演前列大戰，最終中西區3球擊敗對手，只要下場對駿英九龍城再取1分，就能順利奪標。

賽前錄得兩連勝的中西區，今場與沙田交手，上半場已有不少攻門機會，安達和大衞巴拉先後起腳，可惜未能為球隊先開紀錄。直到22分鐘，安基斯左路傳中，省中沙田球員李思龍彈入網窩，令中西區領先1球完上半場。

戰至下半場中段，大衞巴拉中路突破搏到李思龍犯規，球證判處罰球之餘，更向李思龍出示紅牌，隨後許宏峰罰球直射入網，中西區領先至2比0。中西區之後未有收手，76分鐘，安基斯左路接應傳送射入，助球隊贏3比0完場，以5分領先同日以6球輕取葵青的九龍城。中西區下場會跟九龍城上演榜首大戰，只要中西區順利摸和對手，就能成功奪得港甲冠軍。

值得一提，另1場原定由佳聯元朗對東區的賽事，據悉由於球證及場監認為兩隊球衣顏色相似，決定腰斬。

第24周港甲賽果

騰翱MG 3 : 2 愉園

駿英九龍城 6 ： 0 葵青

黃大仙 1 ： 5 南華

沙田 0 ： 3 中西區

永義地產 2 ： 2 公民

高力北區 1 ： 1 凱景

佳聯元朗 對 東區（腰斬）