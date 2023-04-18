國米鋒線大清洗　棄盧卡古簽「小杜林」

國際米蘭近3次主場出擊都冇波入，鋒線表現備受批評，意大利《米蘭體育報》爆料指國米將於今夏進行鋒線大清洗，包括放走借用期屆滿嘅盧卡古，以及出售祖亞昆哥利亞，同時爭取簽入馬古斯杜林等4位前鋒。

盧卡古一季借用費及薪酬總額高達2,000萬歐元(約1.7億港元)，但呢位即將30歲嘅比利時國腳因為頻頻受傷，狀態持續低迷，令國米管理層失去耐性，決定今夏將佢還番畀車路士。

至於祖亞昆哥利亞屬於教練施蒙尼恩沙基嘅「契仔」，「細恩」2年前由拉素加盟國米，亦帶埋祖亞昆哥利亞過檔，但呢位28歲阿根廷國腳表現冇料到，今季上陣31場僅入3球，會方計劃出售佢套現，加上「細恩」面臨被炒，意味兩人可能一齊執包袱。

國米睇中慕遜加柏前鋒馬古斯杜林，呢位25歲法國國腳今季德甲上陣27場有13球進帳，並喺上年世界盃決賽貢獻助攻，表現非常搶鏡，最關鍵係佢將於今夏恢復自由身，國米可以免轉會費簽入佢。

馬古斯杜林嘅爸爸杜林球員生涯最威水日子效力2支意甲球隊帕爾馬、祖雲達斯，「小杜林」亦有興趣去意甲搵食。

此外，國米亦有意簽入利物浦前鋒羅拔圖法明奴、堤格雷嘅新晉意大利國腳列迪古、朗斯射手奧賓達。