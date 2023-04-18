【傑運頒獎】張家朗、何詩蓓再奪星中之星

2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮今日（18日）在香港會議展覽中心舉行。「劍神」張家朗和「飛魚」何詩蓓大熱冧莊星中之星，「四眼cue后」吳安儀第十度當選傑出運動員，創下當選次數最多紀錄。

被譽為體壇奧斯卡的傑運，近屆因疫情縮減規模，今屆尚未恢復晚宴形式，但運動員總算可以脫下口罩，踏上紅地氈。

今屆傑運繼續設有四大獎項，包括香港傑出男運動員、香港傑出女運動員、香港最佳運動隊伍和香港最佳運動組合。奧運冠軍張家朗去年延續強勢，於世界盃和亞錦賽奪金，世錦賽摘銅，世界排名升上第一，順利冧莊星中之星。他特別感謝法籍教練Gregory Koenig：「Greg在2018年來港，與其他教練不同，他每日都被我們㓤（對練）。他給我很多空間，一直嘗試理解我，隊友常常說笑他是爸爸，某程度上的確是。我們一起努力，拿更多好成績。」

奧運兩銀「飛魚」何詩蓓（Siobhan）於去年世錦賽穿金掛銀，世界盃橫掃7金1銅，同樣冧莊星中之星。她感謝香港市民支持，又提到去年世錦賽的難忘回憶：「當時我在100自奪亞，冠軍是東道主澳洲泳手。頒完獎，我們繞場一周，我聽見很多觀眾歡呼和拍手，以為是主場觀眾給冠軍的，但看真些，才發現觀眾席上很多香港人，留學生、移民的都有，特地來支持我。」她謙稱成績不及東京奧運年，但已盡力，鼓勵香港泳手在接下來杭州亞運和巴黎奧運爭取佳績。

「十傑」有多張新臉孔，包括硬地滾球一姐何宛淇、桌球世運會冠軍張家瑋、澳網青年雙打冠軍黃澤林和14歲武術小將何証騫。

星中之星：

張家朗（劍擊）

何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員：

張家朗（劍擊）

何証騫（武術）*

張家瑋（桌球）*

黃澤林（網球）*

朱文佳（殘疾人士-羽毛球）

香港傑出女運動員：

何詩蓓（游泳）

吳安儀（桌球）

江旻憓（劍擊）

何宛淇（殘疾人士-硬地滾球）*

劉慕裳（空手道）

（*為首次當選香港傑出運動員）

香港最佳運動組合：

香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望）

香港智障人士乒乓球代表隊 - 女子雙打（吳玫薈、王婷莛）

香港女子壁球隊（陳善鈺、何子樂、李嘉兒、湯芷穎）

香港最佳運動隊伍：

香港男子七人欖球代表隊