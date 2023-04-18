希亞路：拿玻里誓反勝AC勇闖4強

8強各場比賽當中，我認為今戰最難預測，事關首回合拿玻里及AC米蘭的確是相當勢均力敵。

AC米蘭首回合以1比0勝出，換句話說他們於4月曾兩次擊敗拿玻里，毫無疑問他們在迎接今場次回合前，心理上將會有一定的優勢。

然而，拿玻里教練史巴列堤證實，球隊首席射手域陀奧森漢雖然首回合因傷避戰，但次回合將可復出。我認為域陀奧森漢的速度、力量、走位，以及最重要的把握力對球隊舉足輕重，我相信他今仗有能力改寫戰局。

拿玻里的攻勢主要集中在左路，因為基華拉斯基利亞以及於首回合表現最具威脅的施連斯基相當合拍，而兩位球員亦經常為域陀奧森漢交出助攻，所以AC米蘭的右路球員將需要交出最好的表現才可。

首回合賽前，我曾提到AC米蘭的拉菲爾利亞奧及巴謙戴亞斯相當危險，而事實上也的確如此。拉菲爾利亞奧進攻時速度極高，而球隊的入球過程當中，巴謙戴亞斯更於中場中路展示出一個精彩的轉身動作，盡顯身價。拿玻里次回合很大機會壓前搶攻，當AC米蘭搶到皮球後，就要嘗試將其送到拉菲爾利亞奧及巴謙戴亞斯腳下，快速地作出反擊。

然而，由於域陀奧森漢復出，加上得到拿玻里現場球迷的全力支持，我相信主隊將可反勝晉級4強。