【傑運頒獎】吳安儀10度當選破紀錄　與張家瑋成「十傑」

今年「十傑」之中，桌球運動員佔兩席，「四眼Cue后」吳安儀破紀錄第十度當選，是現役運動員之中獲獎次數最多一位，至於24歲的張家瑋則首次成為「傑出運動員」。

吳安儀過往曾於2009、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019獲選為傑出運動員，更於2015及2017年榮獲「星中之星」。前女子世界排名第一的「安儀」前年獲發外卡出戰兩季男子職業賽，今年她在賽場屢有突破，不但擊敗中國的吳直澤，奪得男子職業賽首勝，更於世界桌球錦標賽外圍賽面對英格蘭球手賀治時，「起break」115度，個人首次在男子職業賽「破百」。

「安儀」對於第10次當選感意外，她表示會繼續努力求進步：「老實說，今日沒想過會企上頒獎台。季初打男子職業賽仍然會好驚、好『騰雞』，現在有好大進步。5月我會打女子排名賽，爭取之後再打職業賽。」

「安儀」喜見香港桌球運動有不少突破，獎項對香港桌球運動是一大鼓舞：「去年香港舉辦了世界桌球大師賽，Marco（傅家俊）打出147，張家瑋亦在世大運奪金，見到桌球有正面發展。未來希望桌球能重返大型運動會，香港有能力再舉辦大型國際賽。另外，希望帶動更多小朋友參與桌球運動，使它成為普及的運動。」

張家瑋去年在世界運動會英式桌球賽決賽擊敗埃及球手，為港隊贏得史上第一金，今次首度獲選傑出運動員。對上一次有香港男子桌球運動員獲此殊榮，已經要數到2010年「神奇小子」傅家俊，張家瑋直言意義重大：「我非常尊重Marco，因為他是靠職業賽的好成績得獎，真的非常不容易，要實力好強才能在職業圈生存。自己近年與職業水平慢慢拉近，獎項對我來說是個肯定。」