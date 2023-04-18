挾三人賽頭銜再踏Panasonic「舞台」　滙基崛起挑戰后座

滙基書院（大坑東）挾蘇黎世三人籃球賽冠軍強勢，5月於Panasonic學界籃球邀請賽再度出擊，分組賽（W組）重遇九龍區決賽對手、衞冕的協恩中學。兩隊近年連番惡鬥，滙基於學界決賽不敵協恩後，蘇黎世賽成功復仇，最終更勇奪校史首個全港冠軍。今次滙基能否打出驚喜，挑戰協恩王者寶座，值得留意！

滙基女籃在今屆「學界精英賽」，戰至8強才告止步，隊長梁煒嵐認為大家有力走得更遠，可惜球隊表現緊張，以致未能發揮最佳水準，因此她們以「我們的舞台」作為是次賽事的標語，勉勵大家盡情發揮：「我們之前缺乏比賽經驗，所以有時表現得畏首畏尾，否定了自己的實力，所以希望鼓勵大家把比賽當成舞台，盡情展現能力。」

「煒嵐」坦言對於在「學界精英賽」出局感到可惜，如今再有機會與一眾戰友出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，她盼望隊友以「享受」心態迎接賽事，以免再因過分緊張，使表現失準：「可能因為信心不足，令球隊在之前的比賽有太多顧慮，所以想大家去享受比賽，因為有些隊友是首次參賽，同時亦是最後一次出戰這項邀請賽，不要給自己留下遺憾。」

滙基書院籃球隊

教練：馮逸朗

隊員：梁煒嵐、梁凱澄、譚詠欣、方雪兒、余潔誼、鄭妙欣、李家玄、吳詠貽、張穎琳、楊心柔、樊海晴、葉詠恩

本學年成績：九龍區D1亞軍、精英賽八強、蘇黎世3X3冠軍