美斯勢離隊　PSG斟兩大神鋒拍麥總

巴黎聖日耳門(PSG)同美斯續約陷入僵局，今夏勢必離隊，法媒報道，一旦美斯離隊，PSG將會重建鋒線，力邀拿玻里域陀奧森漢同法蘭克福高路梅安尼兩大神鋒，同基利安麥巴比組「新三叉戟」。

《巴黎人報》報道，PSG對美斯離隊有晒心理準備，同時佢哋更想送走埋尼馬，然後以麥巴比為核心重建「三叉戟」，倘若美斯離隊，PSG將可節省4100萬歐元年薪，這筆資金將撥作增兵之用。

域陀奧森漢同高路梅安尼係現今歐洲足壇兩大神鋒，域陀奧森漢今季上陣30場入25球5助攻，協助拿玻里重奪意甲冠軍，並正在衝擊歐聯錦標，該尼日利亞射手正受歐洲各大豪門關注，拿玻里會方揚言，轉會費必須不少於1億歐元，以PSG財力絕無問題。

至於高路梅安尼今季上陣39場，攻入20球及10次助攻，德國《轉會市場》最新估價高達6500萬歐元。PSG準備今夏一次過簽晒兩大射手，佢哋除咗識入波，仲係助攻能手，為「麥總」提供彈藥之餘，鋒芒同知名度肯定唔會蓋過「麥總」，值得期待。