車路士再輸皇馬出局　林柏特狂陣恥辱4連敗

周三(19日)凌晨歐聯8強次回合，車路士主場迎戰皇家馬德里，力圖收復首回合輸0比2失地，不過看守領隊林柏特就排出「奇陣」，佢收起晒所有貴價攻擊球星，以5後衞、4中場同1個「假9」嘅防守性陣容出戰，結果一班「後衞腳」連環失機，最終再輸多次0比2，兩回合總比數慘敗0比4，林柏特回歸執教4連敗。

車路士今場盡地一煲，但林柏特竟然將史達寧、祖奧菲歷斯、梅迪歷、美臣蒙特、基斯甸普列錫等攻擊球員全部收起，用尼高路簡迪同干拿加歷查輔助夏維斯做進攻3人組，對住以守住2球優勢為目標嘅皇馬，車路士即使佔據主動，但把握力就非常差勁，尼高路簡迪、古古列拿上半場就曾錯失黃金機會。

車路士進攻到喉唔到肺，58分鐘更被皇馬一次快速反擊搞掂，洛迪高高斯接應雲尼斯奧斯祖利亞橫傳射入；去到絕境嘅車仔等到67分鐘先一口氣換入史達寧、祖奧菲歷斯同梅迪歷，但80分鐘再次走甩洛迪高高斯，被對手射入空門，車路士最終再輸0比2。

對於球迷猛烈批評今場排陣，林柏特賽後就堅持冇問題：「頭60分鐘表現好好，你睇到就知點解我要排呢個陣，亦為皇馬製造唔少麻煩，唯一做唔好就係入唔到波。我哋製造好多機會，如果60分鐘內追番1比2，成個形勢就會唔同晒，可惜我哋喺呢個水平嘅事賽做唔到。」

自從林柏特回巢執教後，車路士4場比賽輸晒兼只入1球，Opta數據顯示，林柏特成為車路士喺英超史上第1個上任頭4場不勝領隊，而車路士喺各項賽輸連輸4場，亦係球會30年來第1次。林柏特同車路士合約只係到季尾，但捱唔捱得到都係疑問。