利亞奧爆發！AC米蘭相隔16年再入歐聯4強

歐聯8強「意甲大戰」，AC米蘭喺周三(19日)凌晨次回合賽事，作客同拿玻里踢成1比1平手，兩回合合計贏2比1晉級，自2007年後再次殺入歐聯4強。AC米蘭嘅葡萄牙前鋒拉菲爾利亞奧今場技驚四座，包括一段70碼狂爆助攻好戲，係AC米蘭晉級最大功臣。

AC米蘭首回合領先1比0，今場繼續用穩守突擊戰術同拿玻里周旋，22分鐘拉菲爾利亞奧博到12碼，可惜基奧特操刀宴客。踢到43分鐘，拉菲爾利亞奧後場拎波展開反擊，佢用速度爆過3名拿玻里守將，狂猛70碼後傳畀門前無人看管嘅基奧特射入。

拿玻里仲未放棄，82分鐘博到12碼，但係基華拉斯基利亞主射同告宴客，佢哋去到補時3分鐘先由域陀奧森漢頭槌頂成1比1，可惜為時已晚，AC米蘭仍以總比數2比1晉級。「紅黑兵團」自2007年後再入歐聯4強，當年佢哋最終捧走冠軍。

AC米蘭教練皮奧利賽後表示：「今屆歐聯開始前，冇人睇得起AC米蘭，但我哋有嘅係雄心壯志，呢個成績係我哋希望得到嘅，恭喜我嘅一班球員！」