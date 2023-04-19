希亞路：藍月再贏拜仁晉4強

曼城首回合大勝拜仁慕尼黑，表現出色。我雖然是前皇家馬德里球員，但不得不承認，曼城將會是這支衛冕冠軍球隊的最大威脅。

藍月首回合交出近乎完美的表現，我認為貝拿度施華是陣中的星中之星。他個人技術出眾，能夠放慢或以他的全方位傳送加快比賽節奏，所以他絕對是球隊的中場指揮官。

但今仗作客慕尼黑，我預期洛迪卡斯簡迪及根度簡，將會擔任更重要的角色。拜仁將會甫開賽便向曼城施壓，所以客軍中場定要保持攻守平衡及表現緊密，確保主隊未能在比賽初段取得入球。

雖然首回合作客曼市大敗一場，但拜仁慕尼黑於比賽接近70分鐘的時間內都表現得相當不錯。利萊辛尼於前線看來相當具危險性，可惜他們把握力欠奉。另外，因傷缺席首回合的射手祖普莫亭料未能趕及復出，勢必削弱他們的入波能力。

一如以往，在這些大戰，落後的一方如果能夠在比賽初段追回一球的話，將可為球隊甚至是球迷帶來巨大的鼓舞作用，同時亦令客隊陷入緊張狀態。換句話說，拜仁今仗需要使出渾身解數，以撕破曼城的防線，可是藍月在魯賓迪亞斯領軍下，後防表現得固若金湯，拜仁想達成目的，的確是相當困難。

所以，若拜仁慕尼黑能夠在比賽頭30分鐘內取得入球的話，他們將會有少許機會反勝晉級，但我認為哥迪奧拿帶領的藍月，特別是艾寧夏蘭特將可再有入球進帳，預計曼城可作客贏波闖4強。