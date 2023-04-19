賽馬會菁英盃　李康廉：盡情享受「告別戰」

理文周四（20日）於旺角大球場出戰「賽馬會菁英盃」4強大戰，火併東方，賽前透過社交平台宣布，李康廉將於今季完結後掛靴，並視今場為其職業生涯告別戰。「康廉」表示會以享受的心態迎接今場賽事，又透露個人未來去向。

現年39歲的翼鋒李康廉，近年隨着傷患及年輕隊友冒起而上陣時間大幅減少，在球隊角色上亦有所轉變，身為理文U14青年軍教練團成員的他坦言，季中突然萌生退役這個決定，認為自己需要轉換崗位，發展下去：「去到呢個年紀都差唔多，係時候要退落嚟。我會繼續留喺球圈嘅，但會以教波為主，初期主要係教青少年或者小朋友，我相信有呢個必要嘅，可以憑自己嘅能力同經驗去回饋畀下一代。」

球季尚未完結，理文暫時之後還有兩場聯賽，對於將今場「賽馬會菁英盃」4強視為其生涯告別戰，「康廉」解釋這是經過與球隊之間的商討：「其實係踢埋呢一季，但之後兩場比賽相對重要，關乎聯賽冠軍，所以就揀咗今場波。我嘅狀態一直保持得好好，如果之後球隊需要用到我，自己都隨時準備就緒落場幫手。」「康廉」續指今季首要目標是力爭聯賽冠軍，並於今場幫助球隊贏波，殺入決賽兼取得「菁英盃」冠軍，這樣對自己來說便是最完美結局。

結束18年的職業生涯，「康廉」承認感到不捨及難得，強調自己會以一份享受的心情，去迎接自己的「告別戰」：「如果最後一場都唔去享受，咁等幾時呢？自己踢咗咁多年都無真正試過，仲要今場有咁多人入場支持自己，呢樣先係踢波嘅樂趣。」

至於理文暫代主教練曾昭達則指，「康廉」即使上陣次數不及以往，但對球隊的付出及貢獻絲毫沒有減少，更形容「康廉」是一名無私及敬業樂業的球員：「『康廉』好提攜後輩，每一日練完波唔會趕住走，都會留低以經驗提醒同教導佢哋；另外即使佢已經39歲高峰已過，身體質素依然保持得好好，絕對係好珍貴嘅寶物，球隊上下今場好希望為佢打場好波。」