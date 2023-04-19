落後3球盡地一煲 地頭龍拜仁當曼城冇到

今晚歐聯8強次回合焦點戰，拜仁慕尼黑返主場再鬥曼城。德甲勁旅拜仁首回合大敗而回，不過佢哋喺主場專剋英超球隊，加上曼城要3線作戰，今仗難免會有所保留，拜仁無論為晉級抑或挽回面子，今仗都會盡力贏波，平手盤捧得過。（Now 643周四凌晨3時直播）

拜仁慕尼黑首回合0比3慘敗喺英超強隊曼城手上，同後衞烏柏美卡奴喺末段連番犯錯有關，球隊整體表現並唔算太差，雖然要博反勝晉級機會渺茫，但球隊上下仍未放棄，希望喺主場上演絕地反擊。

事實上，拜仁慕尼黑近9仗歐聯主場，錄得8勝1和，若果單計喺安聯球場迎戰英超球隊，取得6勝1負佳績，可見主場遇英超兵特醒。

另邊廂，曼城依家仍要爭逐英超、歐聯及英足盃，今仗就算輸2球或以下都可晉級，當然佢哋唔想落敗，不過3線作戰下，首回合亦有3球領先優勢，主帥哥迪奧拿考慮到頻密賽程，難免要作出部分輪換，或影響實力。

查實「藍月亮」客場表現麻麻，近3仗歐聯作客全部打和僅入1粒，對手包括兩支德甲兵多蒙特及RB萊比錫，今次造訪實力更強嘅德甲勁旅拜仁慕尼黑，隨時有機會敗走都唔奇，揀平手盤好路。