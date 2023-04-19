「保誠香港網球公開賽2023」十月載譽回歸

香港網球總會宣佈，闊別香港4年的「保誠香港網球公開賽」，今年10月再度假維多利亞公園網球主場舉行。這項WTA巡迴賽更多賽事詳情及門票資料將於七月公佈，球迷可密切留意本會及賽事官方網站：www.tennishk.org / www.hktennisopen.hk。

香港網球總會會長莫君逸先生表示，很高興能再度舉辦「保誠香港網球公開賽」，繼續推動女子網球運動發展，同時非常感謝保誠保險一直以來的大力支持。籌辦是項大賽將成為香港體育及旅遊發展的又一里程碑，歡迎世界各地遊客前來欣賞及體驗香港的獨特文化和熱情，彰顯香港作為亞洲盛事之都的地位。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示：「隨著國際旅客往來香港復常和陸續復辦的大型活動，我們深信保誠香港網球公開賽，定可吸引世界各地頂尖女子網球選手於10月前來競賽。」

回首往屆賽事成就，「保誠香港網球公開賽2018」曾於33項國際巡迴賽中脫穎⽽出，成功獲選為「WTA年度最佳國際賽」。「保誠香港網球公開賽」以往吸引不少頂級球手來港參戰，包括「丹麥甜心」禾斯妮雅琪及中國美女球手王薔。