賽馬會菁英盃　冠忠南區惡鬥標準流浪

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「賽馬會菁英盃」周三（19日）爆發首場4強大戰，冠忠南區於旺角大球場與標準流浪正面交鋒。南區今場派出川瀨浩太及杜馬思鎮守中路，佐佐木周為艾華及慕沙輸送彈藥，史提芬彭利拿先列後備；流浪方面，盧兆崎把守大門，神田夢實及林衍廷負責控制中場，余在言和陳耀祖負責兩翼側擊，為祖連奴製造機會。

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

6 基斯

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

12 杜馬思

17 慕沙

18 艾華

23 容昊

26 陳凱柏

28 陳傲軒

標準流浪正選：

1 盧兆崎 ［GK］

4 金旻奎

5 林遼太

6 朴鍾範

12 盧均宜 ［C］

14 余在言

16 林衍廷

22 陳耀祖

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

冠忠南區後備：

29 謝德謙 ［GK］

7 史提芬彭利拿

19 簡嘉亨

21 冼柏德

24 鞠盈智

27 盧錦宏

44 劉學銘

67 畢頓

標準流浪後備：

11 梁興傑 ［GK］

7 劉智樂

9 林學曦

10 林嘉緯

17 龍梓軒

19 姚浩明

20 陳曜燃

21 伊巴謙

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

94 韋健豪

「賽馬會菁英盃」周三（19日）於旺角大球場上演首場4強大戰，冠忠南區惡鬥標準流浪。南區上場聯賽陣容不整下吞敗，今晚全力出擊力爭重拾勝軌，而流浪最近氣勢如虹，當然希望繼續乘勝追擊。雙方11日內將會連續3次交手，且看哪隊能先打響頭炮！（on.cc東網周三晚上8時直播）

冠忠南區於分組賽取得6勝1和1負成績，以A組首名身份晉身4強，主教練鄭兆聰（Ricky）認為對球隊表現，尤其陣中U22球員的發揮感滿意，並希望南區能夠繼續保持良好心態，力爭決賽席位。兩隊今季曾於聯賽交手，南區以2比1僅勝，Ricky指出對手進攻表現愈見出色，南區有必要先做好防守：「流浪祖連奴同神田夢實等外援都打得幾好，睇下可否喺防守方面做好啲，減少對手喺進攻上嘅威力。」基斯上場聯賽抖到足，今場有望與杜馬思齊齊復出，全力為球隊爭勝。

今季由標準流浪轉投南區的U22球員盧錦宏，就認為能夠與舊東家，在「賽馬會菁英盃」4強碰頭別具意義。他指出對手陣中幾位U22球員包括余在言及盧兆崎能力頗高，但強調南區年輕球員，同樣有能力在關鍵大戰中挺身而出：「我以前同佢哋同隊，知道佢哋嘅實力好好，但大家年紀相若，我哋冇理由輸畀人，有信心可以踢場好波畀大家睇。」

標準流浪分組賽煞科戰擊敗晉峰，成功力壓傑志於B組以次名出線，上場聯賽更作客擊敗前列分子港會，各項賽事豪取5連勝，技術顧問米路表示此刻球隊上下充滿信心，賽前亦做足準備功夫，面對實力強勁的南區並不懼怕：「南區攻守好平衡，尤其前場更加擁有唔少有速度嘅球員，唔可以畀對手太多反擊機會。另外一場過嘅比賽，最緊要係保持冷靜同集中精神。」

近期表現出色的中場林衍廷，上場聯賽首次獲足總選為全場最佳球員，他表示流浪雖正經歷7日3戰，但強調餘下每場比賽皆相當重要，全隊賽前定必好好恢復體力，並憑意志繼續在場上拼盡；「Fat gor」又預計今場面對南區屬於硬仗一場：「南區3線都有好好質素嘅球員，五五波都係睇吓邊隊決心大啲，同埋準備好啲，有晒心理準備踢足120分鐘，甚至鬥到互射十二碼，但希望法定時間內贏到波。」