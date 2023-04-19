領先兩粒睇定食　國米穩陣波保優細

同日另一場歐聯8強次回合賽事，國際米蘭主場迎戰賓菲加，國米首回合贏2比0，今仗唔需要贏波都可以晉級4強，加上本身攻力疲弱，預料會採取穩陣踢法，力保領先優勢。事實上，呢支意甲球隊近6場歐聯主場，有5次總入球開2球或以下，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（Now 644周四凌晨3時直播）

雙方上次交鋒，雖然國際米蘭贏兩球，但過程並唔輕鬆，幸好對手連番犯錯，先至入到波。事實上，國米近期狀態欠佳，上仗意甲更不敵弱隊蒙沙，遭遇聯賽主場3連敗，無獨有偶3場都係小負0比1，各項賽事近12場主場法定時間，有11場開出總入球開2球或以下。歸根究底因為3位前鋒盧卡古、迪斯高、拿達路馬天尼斯腳風唔順，浪費唔少入波機會。「藍黑兵團」鋒線乏力之下，今場應會集中力量做好搶逼防守，令賓菲加難以收復失地，已經達成目標。

至於葡超球隊賓菲加今仗非勝不可，但球隊近期表現急插水，除咗歐聯不敵國米之外，亦喺聯賽遭遇2連敗，換言之近3場比賽都輸波，僅入1球，今仗去到聖西路球場，唔好期望佢哋會有驚喜演出，特別係國米決心屯重兵死守，賓菲加想入波就更加難。