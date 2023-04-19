賽馬會菁英盃　冠忠南區互射12碼挫標準流浪入決賽

「賽馬會菁英盃」周三（19日）爆發首場4強大戰，冠忠南區於旺角大球場與標準流浪正面交鋒。最終南區互射12碼，以總比數8比7擊敗流浪，晉級決賽。

南區今場派出川瀨浩太及杜馬思鎮守中路，佐佐木周為艾華及慕沙輸送彈藥，史提芬彭利拿先列後備；流浪方面，盧兆崎把守大門，神田夢實及林衍廷負責控制中場，余在言和陳耀祖負責兩翼側擊，為祖連奴製造機會。

流浪6分鐘幾乎先開紀錄，陳耀祖近門起腳被伍瑋謙撲出。20分鐘，佐佐木周中路推順後遠射斜出。27分鐘，慕沙接應長傳，控定後勁射高出，之後艾華截得對方傳送後起腳，同樣未能命中目標。34分鐘，流浪眼見處於被動，以伊巴謙入替林遼太加強攻力，兩隊半場互無紀錄。

形勢較為被動的流浪到50分鐘先開紀錄，伊巴謙右路接應直線後傳中，祖連奴控定後一射入網。但之後流浪球員在禁區內犯手球，南區獲得12碼，佐佐木周操刀射入，為球隊追成平手。58分鐘，伍瑋謙解圍不慎傳予伊巴謙，後者笠射僅告高出。3分鐘後，流浪右路角球攻勢，伍瑋謙手槌打出不遠，朴鍾範12碼點附近勁射得手，流浪領先2比1。64分鐘，南區調入史提芬彭利拿力圖追平。72分鐘，祖連奴右路窄位勁射，伍瑋謙成功救出。4分鐘後，南區開出角球，川瀨浩太頭槌二傳，慕沙尾柱射入，助球隊追成2比2平手。

補時階段，流浪繼續壓上，但未能取得入球，兩隊踢成2比2，要加時再戰。104分鐘，流浪反擊機會，祖連奴送出直線，神田夢實門前攻門被伍瑋謙救出。加時下半場關賽不久，祖連奴中路推進後起腳中楣彈出。120分鐘，流浪以梁興傑入替盧兆崎，最後雙方法定時間打和2比2，需要互射12碼決勝負。雙方頭5輪各有1人射失，直到第6輪，簡嘉亨射失，惟余在言操刀擊中門楣，未能為球隊鎖定勝局。戰至第8輪，畢頓順利射入，呂卓芹起腳就被伍瑋謙，最終南區互射12碼以5比4，總比數8比7擊敗流浪晉級決賽。