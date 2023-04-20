曼城淘汰拜仁創紀錄　惡鬥皇馬演復仇戰

歐聯4強全部誕生！周四(20日)凌晨上演嘅8強次回合賽事，曼城作客雖然被拜仁慕尼黑逼和1比1，但兩回合計仍然贏4比1晉級，連續第3屆殺入歐聯4強，領隊哥迪奧拿歷史第10次進身準決賽，亦寫下歐聯紀錄。曼城將會同皇家馬德里爭奪決賽資格，希望報番上屆被戲劇性淘汰之仇。

首回合有3球優勢在手，曼城今場繼續強陣出戰，38分鐘有射門省中烏柏美卡奴隻手獲得12碼，但係艾寧夏蘭特操刀竟然一射沖天。呢位挪位前鋒57分鐘將功贖罪，佢接應奇雲迪布尼傳送後，趁烏柏美卡奴跣低，快步推入禁區勁抽入網。拜仁83分鐘靠甘美治嘅12碼追成1比1，可惜為時已晚。

曼城成為自曼聯同車路士後(2007-2009)，英超史上第3支連續3屆殺入歐聯4強嘅球隊，領隊哥迪奧拿更加創造歷史，成為第1個10次領軍入歐聯4強主帥，而之前嘅紀錄保持者，正正就係佢哋4強對手皇家馬德里嘅教練安察洛堤(9次)，呢場4強戰可以話係巔峰之戰；另一場4強為AC米蘭對國際米蘭。

「曼皇戰」係上屆歐聯4強翻版，當時曼城首回合贏4比3，但次回合被絕殺輸1比2，皇馬最後喺加時戲劇性反勝，最後入決賽兼捧埋冠軍。哥迪奧拿賽後表示：「連續3屆歐聯入4強係神奇成績，所有人嘅感覺都係，想贏歐聯冠軍就一定要贏皇馬，以前個冠軍指標係巴塞隆拿，依家就係皇馬。」