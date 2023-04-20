德信團結一心　Panasonic籃球賽締造歷史

德信中學今年殺入精英賽八強，雖然不敵喇沙書院，仍創下校史最佳成績。Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日回歸。德信與喇沙同處D組，謝志鵬決心打出引以為傲的團隊籃球，報回一箭之仇。

疫情後，學界形勢大洗牌，德信中學是其中一間竄起的學校，以沙西區亞軍之姿，首闖精英賽，即殺入八強，締造歷史。謝志鵬（Vic）直言球隊往年成績平平，轉變全因一個人——甲一MVP蔡再懃。「教練安排了大量團隊戰術，把團隊意識植入我們腦袋，教會我們打一條team，而非一個人的籃球。」德信資料表上，球員偶像皆是蔡再懃，目標同為「團隊至上（WE>ME）」，有趣的是，這群男生還剷了清一色的平頭。Vic笑說：「有幾個人剷先，其他人覺得OK，幾型喎，便一起剷。我們一向這樣，吵吵鬧鬧，氣氛很好。」

締造歷史的下一步，是延續歷史，甚至創新高峰。德信劍指Panasonic四強，並點名希望對上喇沙書院：「我們檢討過精英賽八強不敵喇沙，發現大家心理質素麻麻，面對逆風波，很容易亂了方寸，失去團隊合作。很想打一場好球，呈現德信團隊籃球的特色，贏回他們。」