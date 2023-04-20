學界新勢力崛起　北角協同望與強隊齊名

今年學界賽有不少新勢力掘起，其中北角協同中學首次登上精英賽舞台，最終殺入8強。北協於Panasonic學界籃球邀請賽處於B組，將與學界勁旅聖若瑟書院和漢華中學爭出線，誓要延續「夢幻之旅」。

北角協同中學今年憑D3學界冠軍，首次奪得精英賽入場券，第2階段更打出代表作，加時57：51力挫衞冕的張振興伉儷書院，最終殺入8強。隊長蔡偉民（Cyrus）表示，有賴教練朱耀明的帶領和團隊努力，終於夢想成真：「朱Sir執教細致度好高，改變了我們對訓練和比賽的態度，以前我們比較散漫，現在大家都有成長。我們每日晨操，抱著『每人進步多一點，球隊就可以行前多一步』的信念，最終贏到學界冠軍入精英賽，夢想成真！」

北協首戰精英賽就打入8強，Cyrus希望球隊在Panasonic賽能再下一城，與強隊「齊名」：「我們在精英賽證明了D3球隊都有能力贏到D2、D1隊，不是年年都陪跑。接下來，只要準備好每一場，我們對哪一隊都有機會贏。Panasonic初賽賽制只打兩節，節奏快上快落，適合我們發揮，我們會更加努力，搏盡無悔。」