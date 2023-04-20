運動員退役唔使愁！HKACED助延續發亮

【特約報道】中國香港體育協會暨奧林匹克委員會﹙港協暨奧委會﹚轄下的香港運動員就業及教育部（大會）上月於迪士尼樂園舉行「全城運動 運動傳承」慶典，港協暨奧委會會長霍震霆宣布：「HKACEP將於4月1日正式改名為『香港運動員就業及教育部』（HKACED），為運動員轉型提供更全面的支援。」港協暨奧委會副會長胡曉明補充：「HKACED作為奧委會轄下的部門，希望為運動員解決所有後顧之憂和退役後之安排，讓運動員專注在其工作。」

黃金寶：運動員適應社會冇問題

活動請來亞洲車神黃金寶及東京奧運香港滑浪風帆代表陳晞文分享退役後的心路歷程，黃金寶表示，運動員投身社會將面對不同挑戰：「HKACED與本地大學合作，協助運動員建構知識、基本能力，計劃亦獲企業支持，開放職位給運動員從基本做起。相信以運動員刻苦耐勞的態度，可以慢慢適應投身社會工作。」

剛宣布退役的滑浪風帆運動員陳晞文現為「港協暨奧委會運動員委員會」委員，她表示：「自己處於轉型階段，好清楚轉型不是退役後才準備，做運動員時已經需要計劃。所以希望成為委員後，可以向部門反映運動員面對的問題，為他們提供協助。」

不屈精神為小朋友樹榜樣

當日有份出席活動的梁小姐表示，兩位運動員為孩子樹立好榜樣：「運動可以訓練小朋友意志，明白比賽有輸有贏，叫他們要學識堅持。運動員都很自律，絕對是小朋友的好榜樣。」李太則喜言女兒獲益良多：「運動員要兼顧學業和運動，不怕辛苦的態度值得學習。」

於典禮擔任司儀的香港前女子網球手張玲亦是計劃受惠者，她表示計劃有助其舖路轉型：「退役後我修讀運動管理課程，現在於新世界旗下一間高爾夫網球俱樂部做網球顧問。HKACED幫我好好裝備自己，教我寫履歷表、用文書軟件等，我也參加了他們的英語課程，這些都是運動員平常很少機會接觸到，對我現在的工作幫助好大。」

「全城運動 運動傳承」比賽全民投票