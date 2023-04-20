外流港將　韋婉婷後備建功 助春武里大捷

外流泰國的韋婉婷又入波！效力泰國春武里的「韋婉」，周三(19日)在作客曼谷Kasem Bundit University FC的甲組聯賽，下半場後備上陣，射入加盟以來的第4球，協助春武理以5比0贏波，並延續連勝走勢。

隨着陣中所有泰國國腳歸隊，是役「韋婉」初嘗後備滋味，直至易邊後60分鐘才被派遣上陣。出任進攻中場的她，在81分鐘於禁區頂接應隊友的橫傳，冷靜熨入成4比0。「覺得自己發揮正常，好開心可以把握到入波，執行到教練畀我嘅指示。」完場後，「韋婉」談及賽後感受。

周日(23日)春武里將會主場出擊，迎戰目前在積分榜排第7位的Surin Hinkhom United。被問及可有信心重奪正選，「韋婉」以肯定的語氣回應：「唔諗咁多，保持住狀態，球隊有需要我嗰陣發揮到水準就可以，最重要係球隊可以贏波。」

香港隊早前赴塔吉克斯坦出戰「奧運外圍賽」，「韋婉」連初選名單也沒有份，被問到可有感到失望時，她謂：「可能見我嚟咗泰國無耐，想畀啲時間我去爭取表現啩。我一直以代表香港出賽為榮，所以只要香港隊需要我，我飛咗去邊都會返去歸隊！」香港隊稍後將會出戰「亞運會」，且看外流後建功不斷的「韋婉」，能否再次獲得徵召。