希亞路：西維爾降「魔」晉級

曼聯在領先西維爾兩球的情況下被對方扳平比數，定必感到相當失望，特別是球隊不幸地失了兩個烏龍波，導致首回合只能取得和局收場。

然而，由坦哈格帶領的紅魔其實交出了一些好表現，故他必須要有正面的態度，不要過分埋怨球隊運氣差勁。我認為首回合的最大的可取之處，就是安東尼馬迪爾的表現相當醒神，他於前線除了擔當領軍角色外，更加為沙比薩的入球交出了一記美妙助攻。由於拉舒福特因傷缺陣，所以這位法國前鋒的出色表現，對球隊來說絕對是一個好消息。

我亦都留意到，曼聯經常能夠輕鬆地打穿西維爾中路的防守，所以我肯定領隊坦哈格將會指示球員，再次於這位置作出致命直線傳送，特別是要將皮球交到後上的中場球員腳下。

壞消息是紅魔鬼的一對正選中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯都因傷需缺陣。對西維爾來說，這絕對是一個利好的因素，我認為他們更加相信自己可以第7次奪得歐霸盃冠軍。

安尼斯利及捷西斯拿華斯極大機會於次回合會正選上陣，事關他們首回合後備入替，並一同製造了球隊的入球。安尼斯利將會在死球攻勢及傳中球時能製造高空威脅，特別是曼聯作出變動後的4位後衛，表現未必跟以往一樣合拍。

我認為今仗絕對是一場五五波，我預計西維爾最終可憑主場之利獲勝，晉級4強。