桌球世錦賽　卓林普首圈出局

「準神」卓林普周三（20日）在克魯斯堡劇院舉行的世界桌球錦標賽，以6：10不敵麥基爾，首圈出局。

雙方曾於上屆16強交手，卓林普贏13：11，最後奪得亞軍。惟「準神」今屆失準，多次打失「easy ball」，全場只有4桿「50+」，未有破百。相反世界排名21的麥基爾打出驚喜，雖然早段連失兩局，但很快反超前6：3，尾段再連贏三局，以10：6晉級16強。

「我打失太多球了，即使落後3：6下，我也有很多機會，如果打得像樣一點，說不定就贏了。你不能在世錦賽打成這樣，這完全是自己責任。」卓林普總結。麥基爾則表示擊敗卓林普意義重大：「這對我而言非常了不起，我很尊重卓林普，他擁有一切。我知道我不可能以10：3擊敗他，我一直等待著他反擊，所以當他追成5：6時，我才沒有恐慌。」

麥基爾將與Jack Lisowski爭奪8強資格：「這裏每個人都是世界級，Jack Lisowski的打法很有趣，也不斷改善自己的弱點。他已穩佔世界前16許多年了，感覺永遠不會跌出去，我必須打得很好才能贏。」