賽馬會菁英盃　東方再遇理文大激鬥

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「賽馬會菁英盃」周四（20日）於旺角大球場上演另1場4強賽事，由東方大戰理文。東方今場派出鍾凱文把關，高素巴耶夫聯同梁振邦鎮守中路，馬高斯和史雲斯頓控制中場，支援孫銘謙攻堅；至於理文就有李康廉戴起隊長出戰，亞哥斯達負責派牌，加維蘭擔正爭取入球，中村祐人，洛迪古斯及黃威先列後備。

東方正選：

40 鍾凱文 ［GK］

3 高素巴耶夫

5 朱康銘

8 史雲斯頓

10 蔡立靖

11 黃皓雋

16 梁振邦 ［C］

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

44 柏拔

理文正選：

88 袁皓俊［GK］

5 余煒廉

7 李康廉 ［C］

10 亞哥斯達

12 羅焯熙

14 荷西安祖

17 張憙延

18 許可臻

21 曾錦濤

22 加維蘭

24 鄭進泓

東方後備：

1 葉鴻輝 ［GK］

26 廖富源［GK］

2 亞歷斯祖

4 鐘樂安

6 胡晉銘

9 巴杜姆

24 黃偉駿

30 黃梓浩

42 楊棟棋

55 馬希偉

66 李卓軒

77 李俊霆

理文後備：

28 陳嘉豪 ［GK］

2 列斯奧

3 徐宏傑

9 洛迪古斯

11 鄭兆均

15 馮慶燁

23 黃威

29 余沛康

30 梁羿童

37 梁立天

44 中村祐人

94 施沙

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「賽馬會菁英盃」周四（20日）上演另一場4強對決，東方與理文於旺角大球場，爭奪最後一個決賽席位。今季重用年輕球員的東方，上月底曾於聯賽逼和理文，證明球隊有本錢與強敵周旋；繼20/21球季再闖入4強的理文，除了要爭聯賽冠軍之外，同樣希望在這項盃賽有所作為。兩軍今季交手戰況緊湊，再碰頭惡鬥難免。（JSR YouTube & FB 及on.cc東網周四晚上8時直播）

以B組首名姿態晉身4強的東方，曾於20/21賽季榮膺冠軍。今次於4強硬撼理文，主教練盧比度（Chino）認為雙方都正處於緊密賽程，難免會有後顧之憂：「兩隊都要顧及聯賽係好正常，佢哋要爭聯賽冠軍，我哋就想喺最尾兩場聯賽贏波，但東方會希望喺『賽馬會菁英盃』盡力做到最好，呢場4強戰對我哋嚟講好重要。」上場東方於聯賽擊敗晉峰，惟代價是簡古爾領紅，今場要停賽。

今季包括聯賽等各項賽事頻頻獲得上陣機會的黃皓雋（Anson），今場繼續成為東方所倚重的進攻重心，有機會在「賽馬會菁英盃」4強再次倒戈舊主理文，Anson表示：「理文始終都係前球會，但唔會諗得過分複雜，今季聯賽脵各項盃賽都有穩定落場機會，我只希望用表現，報答教練嘅信任。」

18/19球季「菁英盃」盟主理文，今季以次名A組身分晉級，亦是繼20/21球季之後再闖4強。理文上月曾於聯賽遭東方逼和，暫代主教練曾昭達指因兩軍陣容都有所變動，相信今場形勢會有不同：「我哋都有後顧之憂，畢竟要專注聯賽，但希望今場喺埋門方面會有改進，等我哋唔使踢得咁辛苦。」

理文U22門將鄧梓朗青年軍時期曾效力東方，前隊友如今變成對手，他形容感覺特別。今季首次出戰「賽馬會菁英盃」就隨球隊打入4強，他承認賽前難免會緊張，但仍有信心能踢出爭氣波：「都以平常心面對，希望發揮到水準，作為適齡球員，當然有更大動力面對4強，希望可以為球隊勝利。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：11.黃皓雋 6.胡晉銘 16.梁振邦

前鋒：44.柏拔 9.巴杜姆 23.孫銘謙

理文

門將：92.鄧梓朗

後衞：3.徐宏傑 15.馮慶燁 5.余煒廉 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 16.顏樂楓 24.鄭進泓

前鋒：8.艾華頓 22.加維蘭 12.羅焯熙