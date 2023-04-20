傷兵滿營守住先　曼聯細鍊西維爾

今晚歐霸8強次回合重頭戲，曼聯作客火併西維爾。紅魔首回合大好形勢下被逼和2比2，後防傷兵滿營兼有般奴費南迪斯停賽，唔敢輕舉妄動，西維爾擅打盃賽，而且出戰歐霸旺少交收，2.5球細盤更值博。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯首回合藉主場氣勢，靠沙比薩上半場梅開二度，諗住輕輕鬆鬆贏波，點知中堅華拉尼同利辛度馬天尼斯先後傷出，馬天尼斯受傷嗰陣，由於紅魔已經用晒5個換人名額，末段被迫打少個，加上杜維爾馬拉西亞同哈利馬古尼先後擺烏龍，最終被對方迫和2比2，令人失望。

最弊係華拉尼同利辛度馬天尼斯今仗繼續倦勤，防線要靠馬古尼都咪話唔得人驚，中場核心般奴費南迪斯累積黃牌夠數要坐波監，連同前鋒「福仔」拉舒福特仲未好番，攻守均受削，今仗會先做好防守。

雖然西維爾今季大跌Watt，喺聯賽一度陷入降班邊緣，好彩經過一輪搶分後已接近上岸，何況佢哋曾6度稱霸此盃（連埋前身歐洲足協盃在內），歐霸之王唔係浪得虛名，首回合咁都追和有辦你睇。睇番西維爾打歐霸都係穩陣行先，連同上屆在內，近8仗歐霸法定時間6次開2球或以下，預計會穩打穩紮，2.5球細盤咪錯過。