賽馬會菁英盃　理文1球小勝　決賽鬥冠忠南區

「賽馬會菁英盃」周四（20日）於旺角大球場上演另1場4強賽事，由東方大戰理文。最終理文憑施沙完場前建下奇功，1比0擊敗東方，打入決賽，與冠忠南區爭冠軍。。

東方今場派出鍾凱文把關，高素巴耶夫聯同梁振邦鎮守中路，馬高斯和史雲斯頓控制中場，支援孫銘謙攻堅；至於理文就有李康廉戴起隊長出戰，亞哥斯達負責派牌，加維蘭擔正爭取入球，中村祐人，洛迪古斯及黃威先列後備。

兩隊開賽後踢得較為謹慎，理文佔據較多控球，東方就嘗試利用死球製造威脅。25分鐘，羅焯熙左路傳中，加維蘭門夢頭槌攻門被鍾凱文沒收。34分鐘，東方反擊機會，黃皓雋左路起腳，被袁皓俊救出。3分鐘後，李康廉開出罰球，鄭進泓門前頂斜。43分鐘，張憙延右路推進壓入禁區施射僅中網側。兩隊半場踢成0比0。

換邊後戰況依舊膠着，戰至59分鐘，東方調入巴杜姆及馬希偉加強攻力，理文3分鐘後就以鄭兆均入替李康廉，後者離場時獲得全場球迷鼓掌致意。隨後東方逐漸搶回較多攻勢，81分鐘，黃皓雋接應傳送近門起腳，未能射破袁皓俊十指關。90分鐘，加維蘭接應長傳窄角度勁射，鍾凱文成功擋出底線。正當兩隊看似打和之際，鄭兆均右路傳中，施沙頂成1比0助球隊鎖定勝局，晉級決賽。