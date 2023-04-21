迪基亞、馬古尼派膠　曼聯吞3蛋自殺式出局

曼聯歐霸盃自殺式出局！繼首回合「送」2個烏龍波打成2比2後，曼聯周五(21日)凌晨歐霸盃次回合作客西維爾，再有哈利馬古尼同迪基亞連環「派膠」，結果慘輸0比3，兩回合合計大敗2比5出局。曼聯領隊坦哈格賽後狂插球員表現，直接今場災難演出係「不能接受」。

受到傷兵、停賽問題困擾嘅曼聯，今場有拉舒福特復出先任後備，但後防就延續首回合嘅蝦碌表演，8分鐘西維爾前場壓逼，迪基亞冒險交畀被3人包夾嘅哈利馬古尼，後者想橫傳果然被截到，安尼斯利第一時間單刀射入；曼聯之後一直捱打，西維爾40分鐘再有入球但被VAR判詐胡，半場領先1比0。

曼聯半場期間換入拉舒福特搏殺，可惜踢唔夠2分鐘即被洛斯巴迪接應角球頂入，陷入絕境嘅曼聯隨後再加強進攻，但甚少製造到有威脅埋門，81分鐘再到迪基亞「送禮」，佢衝出禁區想將一個解圍波控定，點知錯腳直接將個波控畀安尼斯利，後者第2度收禮射入空門，助西維爾大勝3比0。

曼聯嘅「3冠王」夢碎，坦哈格賽後炮轟球員表現：「今場好明顯踢得唔好，我見到球員缺乏鬥心，呢個係事實，而且係不能接受。呢個係性格問題多於球技問題，西維爾更想贏呢場波，呢點我接受唔到。」曼聯周日(23日)會喺英足盃4強對白禮頓，向「雙冠」目標進發。