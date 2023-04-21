拿度退出馬德里賽　缺席3項法網熱身遇隱憂

「泥地王」拿度爭取在法網再寫歷史的機會遇上隱憂，這位擁有「22貫」的網壇傳奇，繼退出蒙地卡羅及巴塞隆拿網賽後，再宣布放棄爭逐下周上演的馬德里公開賽，連續缺席三個泥地熱身賽，傷情令人擔心。

拿度自今年初澳網次圈出局後，一直養傷，起初預計要休息兩個月左右，但屈指一算已相隔了接近3個月，即使他已恢復訓練，但踏入泥地賽季之後，他仍未在比賽亮相，這位西班牙天王在社交平台表示:「連月來都處於困難的情況，大家都知道我在澳洲受傷，原本預6至8周可以康復，但現在已經是14周，情況不是我們所預料的。」

他續稱:「醫療團隊不停跟進，而這數星期的比賽是我生涯中相當重要的賽事，蒙地卡羅、巴塞隆拿、馬德里、羅馬、法網，但我已錯過了蒙地卡羅及巴塞，不幸地馬德里都無法出席；我有保持訓練，但這幾天我們決定改變少少策略及治療，希望可以有改善。」

拿度上年贏得他個人第14個法網冠軍，但他一直被傷患困擾，其後溫網闖入4強亦忍痛放棄；這位36歲的西班牙球星坦言難確定自己何時回歸比賽:「我沒有確定限期，我也不知道時間表，只知道這一刻要做什麼。」但他強調一切都向正面，並期望在泥地賽季可以參加一個比賽。

至於一直是他人生教練的東尼叔叔接受訪問時稱，相信拿度仍有爭逐第15個法網冠軍，但目前最重要是「等待」，要待身體百分百準備才復出。