JSR直播東理對決　師兄馮子謙大讚有進步

「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）周四（20日）繼續來到旺角大球場，參與「賽馬會菁英盃」4強東方對理文的直播評述。有份帶領幾位JSR師弟妹講波的師兄馮子謙（Dan），就對學員們表現感到喜出望外，大讚他們有做足功課，兼能夠在直播中交出好表現。

第10屆JSR學員繼早前「賽馬會菁英盃」B組東方對傑志的分組賽之後，今場「東理大戰」再有表現機會，其中有各別學員就在專業評述員鍾國雄及師兄馮子謙帶領下，參與評述工作。對於幾位師弟妹今次的表現，Dan就認為大有進步：「今次佢哋做到之餘，我係有喜出望外，因為事前都有擔心，希望佢哋唔好畀其他意見影響，但今次充分反映到佢哋對自己有信心之餘，亦可以將準備咗嘅嘢，呈現畀觀眾睇。」

Dan透露賽前一班學員完成了特訓，並已吸取早前分組賽講波的經驗，相信外界的評價會成為學員日後進步的動力：「JSR同『賽馬會菁英盃』嘅宗旨一樣，係畀機會一眾學員，我自己都係參與唔同嘅直播，先機會去其他媒體工作，如果冇當初的經驗，我都會好緊張，佢哋今日嘅表現，比我頭一兩次做嘅時候係更加好。」凡事都有進步空間，Dan就希望學員能在咬字及氣氛帶動等方面作改善。