雨中直擊4強大戰　JSR學員獲益良多

「賽馬會菁英盃」周四（20日）上演的東方對理文4強大戰，由「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）學員繼續參與賽事評述等工作，雖然比賽當日，旺角大球場下起大雨，但學員的熱誠未有被澆熄，是日他們各司其職，盡力享受每一個過程。其中薛燕芯（Amber）及余梓軒（余梓）就分享到今次活動的得著。

近日香港天氣不穩，比賽大部分時間都下着大雨，在完場後要負責交代各項比賽數據的Amber，也要與拍檔踩落滿地泥濘的球場，冒雨進行拍攝，惟她卻認為這種機會十分難得：「去到場邊做直播環節，地下啲泥已經痴實喺隻腳度，可以感受到天雨為球員帶嚟嘅挑戰，令我更加敬佩每位落場比賽嘅球員。」Amber承認自己對本地足球的認識有限，認為事前準備非常重要：「我哋JSR導師提供咗好多唔同嘅資源，好似比賽精華片段及重播，仲會提點我哋關於唔同球隊嘅細節，對我哋好有幫助。」

至於下半場有份坐入直播室參與直播評述的「余梓」，就表示非常享受是次經歷，他承認透過今次體驗，明白到評述工作絕對不易，並認識到自己在信心方面，可以做得更好：「自己有時唔夠主動，有時講得唔夠大聲，呢啲都需要再改善，最緊要都係有自信。」