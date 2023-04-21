港超聯　傑志簽自由身港腳陳俊樂

港超聯球隊傑志周五（21日）宣布，簽入現為自由身的港隊中場陳俊樂，雙方將簽約至2025年，從中超「回流」的「樂仔」將會穿起16號球衣，目前已參與球隊訓練，惟他因註冊手續仍未完成，能否在今季港超賽事上陣仍未知之數。

現年27歲的陳俊樂司職中場，是香港足球代表隊主力，曾到英國受訓的他於2013年以17歲之齡首戰香港頂級聯賽，效力過橫濱FC香港、香港飛馬、和富大埔及富力R＆F，並兩度成為香港足球明星選舉最佳青年球員，2019年起更轉戰中超球隊廣州城。

不過廣州城上月突發聲明指，由於財困關係，在薪金上未能與球員達成共識，最終暫停營運以及退出中超聯賽，隨即令陣中港腳陳俊樂變成自由身，「樂仔」更因未有球隊保險在身，缺席早前3月份的兩場港隊友誼賽，影響港隊來年1月份「亞洲盃」決賽周的備戰。

傑志總監兼主教練朱志光歡迎「樂仔」的加盟，相信他可以為傑志提升實力：「陳俊樂嘅質素，相信大家都好了解，我同佢喺香港隊都合作過，佢活力充沛，而且踢法全面，係一位很容易融入任何踢法和戰術嘅球員。」

至於「樂仔」表示在小時候已認識「朱Sir」」，感謝他今次給予自己機會，對加盟傑志感到期待：「傑志嘅配套好，對球員而言係吸引。我會努力盡快適應球隊踢法，爭取喺『亞冠盃』上陣，並協助球會爭奪更多錦標。」